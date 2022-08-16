Детский сад в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе откроет двери 1 сентября. В нем смогут заниматься 15 групп малышей от двух до семи лет. С родителями будущих воспитанников встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность качественного дошкольного образования в регионе.

Новый детский сад стал отделением местной школы. Он позволил создать 59 рабочих мест. Его строительство велось за внебюджетные средства. В трехэтажном здании обустроили игровые, спальни, буфеты и раздевалки, актовый и спортивный залы, столовую, комнаты для кружков и другие помещения. На первом этаже есть место для хранения колясок и велосипедов, а также зона ожидания для родителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность сильного педагогического состава. По его мнению, дети должны получить хорошую базу для того, чтобы потом чувствовать себя комфортно в школе.

«Очень важно, чтобы образование детям давали достаточное, чтобы они в школе чувствовали себя комфортно. Сейчас современные дети — гаджеты, коммуникации, современные технологии, творчество — мы имеем возможность здесь все организовать. Поэтому очень важно, чтобы педагоги сразу планку ставили хорошую», — сказал глава региона.

Маиза Меликова, будущий учитель физической культуры в детском саду, рассказала, что сама бы привела сюда детей, ведь для них здесь есть все комфортные условия.

«Я осмотрела все здесь, главное — свое рабочее место, уже привела все в порядок, мне здесь очень нравится. Уже представила, как буду дальше работать в ближайшие годы. Здесь мне очень нравится, как все построено, есть инвентарь, чтобы работать с детьми, развивать физическое здоровье — силу, быстроту, ловкость. Это все в дальнейшем им пригодится в жизни», — поделилась педагог.

Всего в Ленинском 1 сентября откроют два детских сада — в ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Бутово Парк 2».