Подмосковье 30 ноября 2022, 11:26 Детский сад на Школьной улице в Подольске построят в 2023 году

Читать 360tv в

Детский сад с необычными фасадами появится на Школьной улице в микрорайоне Климовск в Подольске. В нем смогут заниматься 240 детей, сообщили в Мособлархитектуре.

Новый сад построят на месте старого, снесенного в 2018 году. В учреждении смогут заниматься 10 групп детей от 1,5 до семи лет. В здании обустроят комнату логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, медблок и столовую, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Реклама

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что здание будет прямоугольной формы с выступами, а текстура и цвет облицовки будет имитировать дерево.

Реклама

«Оригинальный образ здания создают асимметричные многоугольники, стилизованные под домики со скатными крышами», — сообщила она.

Территорию садика озеленят и благоустроят, на ней появятся площадки с теневыми навесами, парковка и места для колясок. Строительство планируют завершить в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».