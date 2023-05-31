Подмосковье 31 мая 2023, 10:31 Детский сад на 360 мест построили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье Группа "Самолет"

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Детский сад на 360 мест построили в ЖК Люберцы в Подмосковье. Его возвела Группа «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад находится в северо-восточной части Люберец. Его смогут одновременно посещать 15 групп.

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В здании устроили все необходимое для развития детей, в том числе групповые, кружковые, музыкальный и спортивный залы. Воспитанников обеспечат полноценным горячим питанием, которое будут готовить в пищеблоке. Кроме того, в учреждении обустроят кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блог.

Всего в жилом комплексе построено и открыто четыре детских сада, две школы и технологический лицей, а также поликлиника на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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