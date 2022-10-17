Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1» | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

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Еще один детский сад в Одинцове получил разрешение на строительство. Компания ПИК приступила к его возведению, сообщили в Минжилполитики региона.

Площадь детского сада составит свыше 7,5 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 350 детей. В здании обустроят 15 групповых комнат со спальнями и игровыми, раздевалки, буфеты, туалеты, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кухню и комнаты для развивающих занятий.

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В детском саде создадут безбарьерную среду, оборудуют спортивную зону на улице, а также 15 игровых площадок с навесами. Территорию озеленят и благоустроят.

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Глава Минжилполитики Инна Федотова рассказала, что ранее в жилом комплексе открыли школу на 1160 мести два детских сада на 120 и 350 мест.

«Развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах — важная тема для всех жителей Московской области. При рассмотрении проектов мы уделяем этому вопросу особое внимание и включаем все необходимые социальные объекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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