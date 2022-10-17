Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1» | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Реклама

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Подмосковье

17 октября 2022, 16:17

Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

Спецоперация

17 октября 2022, 16:13

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента

Деньги

17 октября 2022, 16:12

От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию

Подмосковье

17 октября 2022, 15:58

Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

Читать 360tv в

Еще один детский сад в Одинцове получил разрешение на строительство. Компания ПИК приступила к его возведению, сообщили в Минжилполитики региона.

Площадь детского сада составит свыше 7,5 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 350 детей. В здании обустроят 15 групповых комнат со спальнями и игровыми, раздевалки, буфеты, туалеты, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кухню и комнаты для развивающих занятий.

Реклама

В детском саде создадут безбарьерную среду, оборудуют спортивную зону на улице, а также 15 игровых площадок с навесами. Территорию озеленят и благоустроят.

Реклама

Глава Минжилполитики Инна Федотова рассказала, что ранее в жилом комплексе открыли школу на 1160 мести два детских сада на 120 и 350 мест.

«Развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах — важная тема для всех жителей Московской области. При рассмотрении проектов мы уделяем этому вопросу особое внимание и включаем все необходимые социальные объекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Строительство

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама