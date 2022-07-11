Детский сад на 190 мест открыли в деревне Раздоры

Новый детский сад Одинцовского городского округа построили в жилом комплексе «Спутник».

Садик строили в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области. Застройщиком объекта стала компания ООО «СЗ «Бухта Лэнд» (ГК «Самолет»).

Детский сад оборудовали всем необходимым для дошкольного обучения и комфортного пребывания детей.

В данный садик работает в режиме кратковременного пребывания детей.

На территории жилого комплекса рядом с детским садом строится также трехэтажный образовательный центр. В нем будут работать кружки по живописи и рисованию, кабинеты программирования, спортивные секции и другие пространства для досуга. Центр дополнительного образования планируют открыть в четвертом квартале 2023 года.

Новые современные детские сады в 2023 году появятся также в Подольске и Мытищах.