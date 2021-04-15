Детский сад на 150 мест построили в Одинцове вместо аварийного здания

Современный детский сад открыли в Новом Городке. Его построили вместо заброшенного комплекса, где с конца ХХ века находился досуговый центр. Но здание 1966 года стало аварийным — его закрыли и реконструировали.

Раньше поселок Одинцовского городского округа был военным городком. Но в 2016 году имущество передали из федеральной собственности в муниципальную.

Это позволило преобразить старые инфраструктурные объекты, которые обветшали или стали бесхозными. Например, бывший досуговый центр для детей военнослужащих.

Совместно с жителями здесь приняли решение о проведении капитального ремонта и полном переоснащении просторного корпуса. Об этом рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Совместная работа профильных ведомств и муниципалитета помогла привести объект в соответствие требованиям законодательства Владислав Гордиенко.

Детский сад распахнул свои двери для ребят. Предварительно здесь преобразили площадки, дорожки и архитектурный облик. А этой весной дополнительно озеленят территорию.