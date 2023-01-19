19 января 2023, 14:46
Детский сад и школу построят в Павшинской Пойме в Красногорске к 2024 году
Образовательный комплекс построят в Павшинской Пойме в Красногорске в 2024 году. Он будет состоять из школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест.
Как отметили в Главгосстройнадзоре, образовательный комплекс поможет разгрузить другие учреждения округа.
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«Школьные классы рассчитаны на 25 учеников и проектируются с учетом использования мультимедийных образовательных технологий и технических средств обучения», — сказал глава ведомства Артур Гарибян.
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В прошлом году в Подмосковье построили 31 школу и 31 детский сад.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе со школьниками посетил выставку фламандской живописи в Истре. После знакомства с экспозицией они поделились своими впечатлениями.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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