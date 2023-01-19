Важное 19 января 2023, 14:19 Губернатор Андрей Воробьев вместе со школьниками посетил выставку фламандской живописи в Истре Автор фото: Константин Семенец

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил музей «Новый Иерусалим» в Истре, где проходит выставка живописи XVII века. Вместе с ним шедевры искусства увидели школьники и студенты, чьи близкие сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

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Подмосковный «Новый Иерусалим» впервые в России собрал в одном зале лучшие образцы фламандской живописи XVII века. Здесь представили 67 работ из собраний от Москвы до Урала. Некоторые картины показали в стране впервые.

Автор фото: Константин Семенец

Ребята вместе с губернатором посетили выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний». После знакомства с экспозицией они поделились своими впечатлениями.

«Мы пригласили сегодня сюда ребят, чьи отцы, братья находятся на специальной военной операции. Я считаю важным общаться, узнавать, какие у вас есть проблемы, беспокойства. Сейчас очень много волонтеров, семей помогают всем, кто на передовой. Мы стараемся тоже регулярно снабжать их самым необходимым. Все, что передают, с благодарностью воспринимается», — отметил Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

Он призвал школьников и студентов беречь родителей и радовать их своими достижениями и попросил сообщать ему обо всем, что может помочь бойцам на фронте, чтобы оказать поддержку им.

Уникальность выставки

По словам губернатора, выставку в Истре посетили около 20 тысяч человек в новогодние каникулы.

Кураторы и искусствоведы очень стараются, чтобы было гостеприимно, удобно и, самое главное, познавательно. Здесь собрано богатое наследие. Андрей Воробьев

Посетители выставки увидели лучшие образцы фламандской живописи XVII века. В залах одного музея впервые в России представили сразу 67 картин, среди которых были работы Питера Пауля Рубенса, Антониаса Ван Дейка, Якоба Йордаса, Франса Снейдерса и других именитых художников.

Автор фото: Константин Семенец

Были и чрезвычайно редкие произведения такие, как единственная подписная работа женщины-художницы того периода Йоанны Вергаувен.

На выставке собрали девять музейных и пять частных художественных собраний. Многие из них показывают впервые, а некоторые полотна никогда не выезжали за пределы своих регионов. Примером такой работы стало «Рождество (Поклонение пастухов)» Яна де Дюйтса. Картина находилась в Казани.

Автор фото: Константин Семенец

Главным экспонатом стало двухметровое полотно «Коронование Роксаны Александром Македонским» кисти Питера Пауля Рубенса. Картина никогда не выставлялась в России и находилась в коллекции короля Георга V.

«Художественные выставки пользуются сейчас большой популярностью, спросом. Они дают возможность посмотреть живописные полотна известных и не очень известных мастеров, познакомиться не только с историей искусства, но и просто с историей», — подчеркнула гендиректор музея Анна Антипенко.

Автор фото: Константин Семенец

Она добавила, что в конце 2022 года запустили аудиогид по этой выставке. Теперь все посетители могут прослушать кураторский материал во время самостоятельного просмотра.

Выставка в музее «Новый Иерусалим» открылась в начале декабря прошлого года. Полюбоваться фламандской живописью может любой желающий, в том числе по «Пушкинской карте».

Билеты можно купить онлайн или приобрести в кассе музея. Выставка будет работать до 14 мая 2023 года.