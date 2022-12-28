Подмосковье 28 декабря 2022, 10:12 Детский сад достроили в деревне Глухово под Красногорском

Читать 360tv в

Детский сад в деревне Глухово под Красногорском готовится к открытию. В нем смогут заниматься 320 детей, рассказали в Минстройкомплекса региона.

Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что в здании обустроили 13 групповых ячеек, а также залы для развивающих занятий. На территории установили игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, а также зону для хранения колясок.

Реклама

Учреждение построили за счет инфраструктурного кредита. Всего благодаря займу в регионе появится девять детских садов на 2755 мест.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.