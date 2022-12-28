Подмосковье 28 декабря 2022, 09:45 Детский омбудсмен Подмосковья получил почти 50 обращений по вопросам частичной мобилизации с начала года

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Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова получила 49 вопросов по вопросам частичной мобилизации с начала года. Об этом она сообщила на пресс-конференции РИАМО. Вопросы касались отсрочки и мер социальной поддержки.

Всего в этом году было рассмотрено почти пять тысяч обращений в защиту детей. Многие из них касались имущественных споров и вопросов воспитания детей.

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«Количество письменных обращений в этом году сократилось примерно на 10%. При этом количество телефонных консультаций выросло на 31%. По 80% обращений были проведены проверки», — отметила Ксения Мишонова.

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Она добавила, что было получено много обращений о защите прав детей в сфере образования, при этом вопросов о предоставлении мест в детских садах стало меньше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.