Подмосковье 10 января 2023, 10:30 Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова рассказала о состоянии раненного ножом мальчика из Коломны

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семилетний мальчик из Коломны, получивший ножевое ранение на новогодних каникулах, все еще находится в реанимации. На допросе мать ребенка созналась в преступлении.

По предварительным данным следствия, вечером 6 января подозреваемая крепко выпила и ударила ножом в живот своего сына. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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«Мы следим за ситуацией, но пока рано делать какие-либо выводы. Для нас сейчас самое главное, чтобы мальчик поправился. Врачи говорят, что он по-прежнему находится в реанимации», — сообщила Ксения Мишонова.

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Двух других детей женщины забрали и временно поместили в больницу.

Органам опеки хорошо известна эта семья. Только за последний год ребята дважды попадали в специализированные центры, но после их всегда возвращали маме.

По словам сестер подозреваемой, 23-летняя женщина злоупотребляла спиртным. Она нередко устраивала прямые эфиры в социальных сетях, где распивала алкоголь в присутствии своих детей, из-за чего ее страницы часто блокировали. Дальнейшую судьбу родительницы определят после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия.

Мишонова отметила, что родственники пока не выходили на связь, чтобы забрать детей себе. Скоро их поместят в семейный центр.