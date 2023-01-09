Эксклюзив 09 января 2023, 15:04 «Уставшая была сильно». Многодетная мать из Коломны шокировала знакомую нападением на сына СКР: в Подмосковье задержали женщину, ударившую ножом семилетнего сына РИА «Новости»

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Многодетная мать из Коломны ударила семилетнего сына ножом в живот. Хотя следователи заявили, что она сделала это будучи пьяной, знакомая рассказала «360», что женщина не страдала алкоголизмом. Она раскрыла подробности о жизни 23-летней подозреваемой.

«Пока она жила в Ярославле, насколько я знаю, к алкоголю она очень негативно относилась. Чтобы вот так прямо алкоголем злоупотребляла, нет», — сказала она.

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Женщина назвала ее неплохим человеком и сказала, что та не поднимала руку на детей. Наоборот, заботилась, одевала, дарила подарки. Сама она выросла в детдоме, но имела две сестры в Ярославле и Переславле. В Ярославле молодая мама жила до смерти матери, потом переехала в Переславль, с тех пор они с собеседницей «360» только созванивались.

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Из-за нехватки денег она отказалась от второго ребенка и жила на пособия и помощь партнера. Когда он ушел, она устроилась на работу вахтой в Москве — ребенка на время командировок, по словам знакомой, оставляла в интернате временного пребывания. Так происходило до тех пор, пока не встретила будущего мужа и не переехала вместе с сыном к нему в Подмосковье.

«Лично я его не знаю, но по разговорам с ней — он работает, все время на работе. Они квартиру снимают, оплачивать надо, дом достраивают. Не скажу, что они плохо живут, достаточно благополучно», — сказала женщина.

Муж оказался намного старше нее. Пара родила еще двух детей. Семья не нуждалась — изредка женщина занимала денег между зарплатами, но не более того. Новость о том, что она порезала своего сына, повергла знакомую в шок. Она предположила, что в этом виноват не алкоголь, а послеродовая депрессия.

«Я в шоке, конечно, не ожидала от нее такого. <…> Ну, он трудный, в том плане, что у него недоразвитие. Может быть, у нее просто. <…> Недавно рожала, потом еще раз родила. Послеродовой стресс. Она уставшая была сильно в последний разговор», — сказала она.

Нападение произошло вечером 6 января, правоохранители завели уголовное дело за покушение на убийство. На допросе 23-летняя мать созналась, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударила семилетнего сына ножом в живот, рассказали в Главном управлении Следственного комитета по Московской области. Жизни мальчика ничего не угрожает, он остался в больнице.