Эксклюзив 09 января 2023, 16:41 «Она не мать». Сестры рассказали о жительницы Коломны, напавшей на сына Сестры напавшей на сына жительницы Коломны заявили, что она злоупотребляла алкоголем

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Напавшая на семилетнего сына жительница Коломны злоупотребляла спиртным, рассказали «360» ее сестры. По их словам, женщина совсем не занималась воспитанием мальчика, поэтому он сильно отставал в развитии от своих сверстников.

«У меня у самой пятеро детей. <…> Она ни с кем не общалась в последнее время. Какая она мать? Мы в шоке, до сих пор в шоке. Она не мать. Я бы ее уничтожила», — рассказала двоюродная сестра подозреваемой.

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По словам другой сестры, женщина злоупотребляла спиртным — часто она устраивала видеотрансляции в социальных сетях. На видео она распивала алкогольные напитки в присутствии детей, поэтому ее страницы часто блокировали.

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«По поводу отношений — не знаю, я не жила с ней. Просто она далеко от нас. Этим ребенком она, по сути, никогда не интересовалась. Она им не занималась. По возрасту он не совпадал с развитием», — добавила собеседница «360».

Правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Коломны. Она призналась, что ударила ножом в живот своего семилетнего сына. СК возбудил уголовное дело, мальчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.