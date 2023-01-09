09 января 2023, 16:41
«Она не мать». Сестры рассказали о жительницы Коломны, напавшей на сына
Сестры напавшей на сына жительницы Коломны заявили, что она злоупотребляла алкоголем
Напавшая на семилетнего сына жительница Коломны злоупотребляла спиртным, рассказали «360» ее сестры. По их словам, женщина совсем не занималась воспитанием мальчика, поэтому он сильно отставал в развитии от своих сверстников.
«У меня у самой пятеро детей. <…> Она ни с кем не общалась в последнее время. Какая она мать? Мы в шоке, до сих пор в шоке. Она не мать. Я бы ее уничтожила», — рассказала двоюродная сестра подозреваемой.
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По словам другой сестры, женщина злоупотребляла спиртным — часто она устраивала видеотрансляции в социальных сетях. На видео она распивала алкогольные напитки в присутствии детей, поэтому ее страницы часто блокировали.
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«По поводу отношений — не знаю, я не жила с ней. Просто она далеко от нас. Этим ребенком она, по сути, никогда не интересовалась. Она им не занималась. По возрасту он не совпадал с развитием», — добавила собеседница «360».
Правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Коломны. Она призналась, что ударила ножом в живот своего семилетнего сына. СК возбудил уголовное дело, мальчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Уголовное дело
Коломна
Дети
Следственный комитет России
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