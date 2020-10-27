Детские сады против СОVID-19. Как следят за здоровьем дошкольников в Королеве?

Источник фото: телеканал «360»

В детском саду Королева, как и любого подмосковного города, уже на входе дежурный проверяет самочувствие воспитанников и их родителей, а также педагогов.

Так, с повышенной температурой ребят и сотрудников внутрь не пустят. Насморк и другие признаки ОРВИ — тоже повод для того, чтобы остаться дома. Помогают и родители — следят, чтобы дети приходили в масках.

«Маски абсолютно не смущают. Мы с радостью идем на работу, а наши дети очень рады, что посещают сады», — поделилась мама воспитанницы детского сада №11 Вера Артемова.

Источник фото: телеканал «360»

Изменения в детских садах небольшие. Например, тихие часы и занятия с педагогами остались. Но больше внимания, безусловно, уделили чистоте и порядку. Это подчеркнула воспитатель Елена Ализаде.

У нас помощники воспитателя дезинфицируют помещения. Ребята моют руки как можно чаще. Мы следим за этим, гуляем на свежем воздухе, плюс температурный режим Елена Ализаде.

Температуру воспитателям измеряют несколько раз в день. Тесты на COVID-19 сдают каждые две недели. А если ребенок заболевает, группу закрывают на двухнедельный карантин.

Источник фото: телеканал «360»

«Тогда дети уходят домой по больничному листу с последующей выпиской у врача, чтобы протестировали на COVID-19. Касается это и сотрудников. К счастью, у нас такого не было», — добавила заведующая детским садом №11 Галина Маковеева.

В детских садах эффективность общих усилий против пандемии уже оценили. Десятки тысяч малышей продолжают приходить в свои группы.

Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.