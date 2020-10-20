Доля закрытых на карантин классов снизилась в школах Подмосковья

По словам Ирины Каклюгиной, то, что с приходом сезона гриппа и ОРВИ часть школ уходят на карантин, — нормальная практика. Сегодня таких учреждений немного — 419.

Всего же в Московской области более 35 тысяч классов Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% ребят. Школу закрывают, когда здоровье стало хуже у 30% учеников.

Как подчеркнула Ирина Каклюгина, во всех школах Подмосковья уже сделали все необходимые шаги для безопасности учеников и работников.

«Вопрос безопасности сейчас очень важен. Прошу всех педагогов и родителей быть внимательными к здоровью и самочувствию детей», — сказала она.

К проверкам соблюдения мер предосторожности подключили не только сотрудников областного Министерства образования, но и студентов-волонтеров.

Это ребята, которые учатся на профильных факультетах. А о том, как они помогают ведомству, мы рассказали в материале.