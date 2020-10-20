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    20 октября 2020, 12:51

    Доля закрытых на карантин классов снизилась в школах Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Доля классов, ранее закрытых на карантин, снизилась в школах Подмосковья с 586 до 419. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Дети уже стали возвращаться на учебу, а те, кто остается дома, временно занимаются дистанционно.
    Доля закрытых на карантин классов снизилась в школах Подмосковья

    По словам Ирины Каклюгиной, то, что с приходом сезона гриппа и ОРВИ часть школ уходят на карантин, — нормальная практика. Сегодня таких учреждений немного — 419.

    Всего же в Московской области более 35 тысяч классов

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% ребят. Школу закрывают, когда здоровье стало хуже у 30% учеников.

    Как подчеркнула Ирина Каклюгина, во всех школах Подмосковья уже сделали все необходимые шаги для безопасности учеников и работников.

    «Вопрос безопасности сейчас очень важен. Прошу всех педагогов и родителей быть внимательными к здоровью и самочувствию детей», — сказала она.

    К проверкам соблюдения мер предосторожности подключили не только сотрудников областного Министерства образования, но и студентов-волонтеров.

    Это ребята, которые учатся на профильных факультетах. А о том, как они помогают ведомству, мы рассказали в материале.