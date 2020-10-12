«Избежать скопления детей»: как в школах Подмосковья обеспечивают безопасность из-за COVID-19

В Химках проверили, как соблюдают нормы санитарной безопасности школа №27 и детский сад №18. С рабочим визитом их посетила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, мерам предосторожности сегодня уделяют особое внимание. Это работа, регулярно проводимая в школах, детских садах, колледжах, вузах и центрах дополнительного образования.

Так, по словам Забраловой, в обязательном порядке должен быть «утренний фильтр». Это означает, что наблюдение за состоянием учеников и сотрудников начинается уже с порога.

Он должен работать не только утром, а весь день — температуру должны измерять всем, кто приходит в учреждение Ольга Забралова.

Если, например, уже на входе видны признаки недомогания или есть повышенная температура, школьника или преподавателя нужно отправить домой, чтобы вызвать врача.

Важна социальная дистанция. Чтобы избежать скоплений детей, необходимо открыть все входы в помещение.

«Вместе с тем очень важно регулярно проводить проветривание, дезинфекцию и использовать бактерицидные лампы. Кроме того, чтобы избежать скопления детей, их питание надо организовать по определенному графику», — добавила Забралова.

С этой же целью введена «кабинетная система». Это когда не дети ходят к учителю в класс, а наоборот.

«Исключение составляют такие предметы, как физика, химия — там нужно специализированное оборудование», — сказала Ольга Забралова.

Она подчеркнула, что крайне важно следовать принятым мерам, поскольку «от этого зависит наше с вами здоровье».