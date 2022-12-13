Подмосковье 13 декабря 2022, 09:27 Детская поликлиника открылась после капитального ремонта в Воскресенске

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Здание детской поликлиники № 1 полностью обновили в Воскресенске. На капитальный ремонт учреждения в Больничном проезде направили 123 миллиона рублей.

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«Заменены инженерные сети, окна, двери, сантехника. Выполнена внутренняя отделка, отремонтирована входная группа, сделаны пандусы и колясочная с раздвижными дверьми. В помещениях установлены кондиционеры», — рассказал главный врач Воскресенской областной больницы Юрий Райхман.

В здании появились уютные зоны ожидания приема и игровая комната для маленьких пациентов. На капитальный ремонт поликлиники было направлено 123 миллиона рублей. Педиатры и другие детские врачи уже приступили к работе в обновленном здании.

В Подмосковье продолжается программа по обновлению и строительству объектов здравоохранения. В декабре новую поликлинику достроили в микрорайоне Подлипки в Коломне. Здание уже поставили на кадастровый учет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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