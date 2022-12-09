Подмосковье 09 декабря 2022, 14:29 Поликлинику в микрорайоне Подлипки в Коломне поставили на кадастровый учет

Читать 360tv в

Поликлинику достроили в микрорайоне Подлипки в Коломне. Ее поставили на кадастровый учет, сообщили в Минжилполитики региона. Учреждение сможет принимать до 600 пациентов в смену.

Реклама

В поликлинику поставили диагностическое оборудование для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и опухолей, а также стоматологические установки, рентген-аппараты, маммограф и многое другое. В учреждении будут работать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты, а также отделение экстренной помощи, лаборатория и дневной стационар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».