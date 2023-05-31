Подмосковье 31 мая 2023, 14:15 Детям подарят светоотражающие наклейки в автобусах «Мострансавто» 1 июня Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» подарит маленьким пассажирам наборы светоотражающих наклеек 1 июня. Акцию приурочили ко Дню защиты детей. Подарки будут вручать в Люберцах, Химках, Королеве и Балашихе.

Как рассказали в компании, светоотражающие наклейки будут полезны для маленьких пассажиров и долго прослужат.

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«Впереди летние каникулы, дети будут проводить много времени на улице. Соблюдение простых правил, например, носить в темное время суток или в условиях недостаточной видимости светоотражающие элементы, поможет снизить риск попадания в ДТП», — сказал в «Мострансавто».

Предприятие подготовила более 300 сувениров. Их смогут получить школьники и пассажиры с детьми. Наклейки можно прикрепить надежду, рюкзак, сумку или коляску. Это сделает пешеходов заметнее на дороге.

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