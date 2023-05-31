31 мая 2023, 14:15
Детям подарят светоотражающие наклейки в автобусах «Мострансавто» 1 июня
«Мострансавто» подарит маленьким пассажирам наборы светоотражающих наклеек 1 июня. Акцию приурочили ко Дню защиты детей. Подарки будут вручать в Люберцах, Химках, Королеве и Балашихе.
Как рассказали в компании, светоотражающие наклейки будут полезны для маленьких пассажиров и долго прослужат.
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«Впереди летние каникулы, дети будут проводить много времени на улице. Соблюдение простых правил, например, носить в темное время суток или в условиях недостаточной видимости светоотражающие элементы, поможет снизить риск попадания в ДТП», — сказал в «Мострансавто».
Предприятие подготовила более 300 сувениров. Их смогут получить школьники и пассажиры с детьми. Наклейки можно прикрепить надежду, рюкзак, сумку или коляску. Это сделает пешеходов заметнее на дороге.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.
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