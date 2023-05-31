31 мая 2023, 12:05
Дети бесплатно получат почти 60 тысяч стаканчиков мороженого в парках Подмосковья 1 июня
Акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в парках Подмосковья 1 июня. Юных гостей будут угощать мороженым от команды губернатора. Им выдадут около 57 тысяч стаканчиков с угощением.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, праздник пройдет в 20 парках культуры и отдыха в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Домодедове, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске и других округах.
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В ведомстве добавили, что праздничная программа начнется в 12:00. Для детей подготовят развлекательные мероприятия, среди которых аквагрим, игровые шоу и мастер-классы. Также для них обустроить фотозоны и установят аттракционы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.
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