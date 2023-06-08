Эксклюзив 08 июня 2023, 18:28 Депутат Госдумы Панин рассказал о главной мотивации военнослужащих по контракту

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Защита дома, родины, семьи и детей — главная мотивация бойцов, добровольно приходящих заключать контракт на военную службу, сообщил депутат Государственной думы Геннадий Панин. И вторая, по его словам, — это мужские начала тех, кто уже служил в армии.

«Номер один — это, конечно, защита своего дома, родины. Если мы с вами говорим о нашем Подмосковье, нашем регионе, то, в первую очередь, люди беспокоятся о своей семье, детях, женах, родителях. Видим, насколько сейчас напряженная обстановка на линии фронта, что происходит на Белгородской земле», — сообщил Панин в беседе с «360».

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По его словам, для достижения победы важен вклад каждого — депутатам, прежде всего, необходимо лично общаться с семьями участников СВО и знать, где и какая поддержка необходима.

«В первую очередь, наши защитники не хотят допустить того, чтобы к их дому подобрался враг. Вторая мотивация — это мужские начала. Те, кто служили в армии или был в прошлом военным, стараются восстановить все свои знания, навыки и пойти защищать родину. Я общался с ребятами на передовой. Могу сказать, что мы ни с кем не договаривались. Естественно, мы приезжаем не просто поговорить, а с некой поддержкой», — поделился Геннадий Панин.

Гуманитарная помощь

Депутат Панин отправил в зону СВО свыше 10 автомобилей высокой проходимости для помощи бойцам.

«Эти машины дают возможность скрываться в лесополосах, на которые не обращает внимание военная техника, и возможность вывозить раненых ребят с поля боя быстрее, оперативнее. Отвозил ребятам уже не один десяток квадрокоптеров и ружья, которые могут остановить коптеры и ликвидировать их. Приборы ночного видения и все то, что требуется дополнительно, чтобы обезопасить наших ребят, сделать их на поле боя более эффективными», — рассказал депутат в беседе с «360».

Ранее стало известно, что подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев.

Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.