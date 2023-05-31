31 мая 2023, 16:46
Подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1200 добровольцев
Уже 1,2 тысячи добровольцев обратились в центр отбора на контрактную службу, открытый в Подмосковье в конце апреля. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, большинство мужчин — жители этого региона, но приезжают со всей России. Они проходят подготовку и получают экипировку, выплаты, поддержку по семейным вопросам.
«Центр подготовки контрактников в Балашихе стал уникальным, и сегодня он единственный в России. Он общерегиональный, то есть приехать сюда могут жители как Московской области, так и других регионов страны. И это, я считаю, правильно, так как задачи перед нами стоят общие, мы должны решать их вместе», — сказал Игорь Брынцалов в беседе с «360».
Реклама
Он подчеркнул, что обязательные требования к пребывающим — возраст старше 18 лет и годность по здоровью.
На сегодняшний день в центр обратились около 1,2 тысячи человек. Большинство — из Подмосковья.
Игорь Брынцалов
Добровольцы получают полноценное сопровождение — от А до Я. В одном месте можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, получить экипировку и необходимые навыки, решить вопросы с юристами, нотариусами, представителями банков, оформить выплаты.
«На время подготовки документов, а это занимает примерно от трех до пяти дней, предоставляют трехразовое питание и проживание. Предусмотрено прохождение базовой военно-учебной программы. Особый упор идет на огневую подготовку и обучение тактической медицине», — рассказал председатель Мособлдумы.
Он подчеркнул, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи.
«В нашем регионе это помощь по устройству в детский сад, бесплатное питание для детей в школах и колледжах, бесплатная продленка, психологическая и юридическая помощь, на федеральном уровне — кредитные каникулы», — уточнил Игорь Брынцалов.
Контактные данные
Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.
Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.
Льготы
Мособлдума
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама