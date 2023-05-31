Эксклюзив 31 мая 2023, 16:46 Подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1200 добровольцев

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Уже 1,2 тысячи добровольцев обратились в центр отбора на контрактную службу, открытый в Подмосковье в конце апреля. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, большинство мужчин — жители этого региона, но приезжают со всей России. Они проходят подготовку и получают экипировку, выплаты, поддержку по семейным вопросам.

«Центр подготовки контрактников в Балашихе стал уникальным, и сегодня он единственный в России. Он общерегиональный, то есть приехать сюда могут жители как Московской области, так и других регионов страны. И это, я считаю, правильно, так как задачи перед нами стоят общие, мы должны решать их вместе», — сказал Игорь Брынцалов в беседе с «360».

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Он подчеркнул, что обязательные требования к пребывающим — возраст старше 18 лет и годность по здоровью.

На сегодняшний день в центр обратились около 1,2 тысячи человек. Большинство — из Подмосковья. Игорь Брынцалов

Добровольцы получают полноценное сопровождение — от А до Я. В одном месте можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, получить экипировку и необходимые навыки, решить вопросы с юристами, нотариусами, представителями банков, оформить выплаты.

«На время подготовки документов, а это занимает примерно от трех до пяти дней, предоставляют трехразовое питание и проживание. Предусмотрено прохождение базовой военно-учебной программы. Особый упор идет на огневую подготовку и обучение тактической медицине», — рассказал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи.

«В нашем регионе это помощь по устройству в детский сад, бесплатное питание для детей в школах и колледжах, бесплатная продленка, психологическая и юридическая помощь, на федеральном уровне — кредитные каникулы», — уточнил Игорь Брынцалов.

Контактные данные

Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.