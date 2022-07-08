Депутат Мособлдумы Маликов рассказал о предложении маркировать семена овощей с помощью QR-кодов

О дополнительной маркировке семян рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Вместе с сенатором Александром Двойных он посетил Федеральный научный центр овощеводства и поддержал работу его сотрудников.

Рынок семян, отметил Маликов, наполнен некачественной продукцией. Мошенники продают товары под именем Центра овощеводства, как итог — риск безопасности покупателей. Бороться с нарушителями он предложил дополнительной маркировкой.

«Это подрывает и авторитет производителя, и доверие покупателей. Есть предложение осуществлять дополнительную маркировку семян, с помощью QR-кодов, например. Чтобы человек понимал, где произведены семена, и какого они качества», — сказал депутат.

Сенатор Двойных подчеркнул, что работа центра актуальна особенно в условиях внешних санкций. Сейчас у него есть своя земля, методы и семена, но оборудование — импортное. По мнению Двойных, отличные семена и урожай сможет обеспечить переход на отечественные аналоги.

Федеральный научный центр овощеводства — ведущее в России селекционное учреждение по овощным культурам. В 2020 и 2021 году он стал лауреатом программы «100 лучших товаров России». Директор центра рассказал, что основная задача компании — создание сортов и гибридов овощей. Он подчеркнул, что увеличение производства семян — реальная перспектива, которой поможет добиться совместная работа с индустриальными партнерами.

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