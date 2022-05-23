Депутат Госдумы Ирина Роднина и глава Химок Дмитрий Волошин поздравили выпускников с окончанием школы

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина поздравили с окончанием учебного года выпускников школы № 32. В этом году там прозвенел первый последний звонок.

«Сегодня, пожалуй, один из самых волнительных дней в вашей жизни — последний звонок. Перед вами открывается дверь в новую взрослую жизнь. Кто-то из вас уже знает, чем он будет заниматься, кому-то еще предстоит сделать окончательный выбор. Впереди выпускные экзамены — проверка знаний, которые вы получили за школьные годы. Уверен, что вы успешно справитесь с этим испытанием и покажете высокие результаты. Желаю, чтобы каждый из вас поступил именно в то учебное заведение, в котором вам бы хотелось учиться, желаю получить ту профессию, о которой мечтаете. Успехов на экзаменах, новых друзей и открытий. В добрый путь, выпускники!» — напутствовал ребят Дмитрий Волошин.

Школу № 32 построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она распахнула свои двери для учеников и преподавателей 1 сентября 2021 года. Это одна из самых современных школ округа, в которой обучается почти 900 детей и работает 41 педагог.

«Я помню, сколько было волнений, когда открывали эту школу. Буквально в аврале перед 1 сентября. А сегодня у нас уже первый последний звонок. Я вам хочу посоветовать — не бойтесь задавать и отвечать. Другое дело, что за этот ответ вы уже будете нести ответственность. Дерзайте, побеждайте себя, достигайте своих олимпийских высот! Они не только в спорте», — пожелала Ирина Роднина.

В этом году школа выпускает два девятых класса и один одиннадцатый, всего 52 человека.

«Сегодня у нас действительно особенный день. Это не просто праздник молодости, красоты, надежды, но и исторический день в нашей школе. Сегодня первый выпуск. Вы, дорогие ребята, навсегда войдете в историю школы, как ее первые выпускники. Это не просто очень почетно, это большая ответственность», — отметила директор школы Инна Головлева.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Химках в этом году заканчивают 9-е и 11-е классы 4120 учеников. 159 ребят являются претендентами на медаль «За особые успехи в обучении». Для 2,7 тысячи девятиклассников выпускные экзамены начались еще на прошлой неделе. 1,4 тысячи химкинских одиннадцатиклассников возьмут в руки бланки ЕГЭ уже в этот четверг.

Наиболее популярными предметами по выбору в этом году стали обществознание, информатика и ИКТ и английский язык.

«Я сдаю профильную математику, английский и обществознание. Рассчитываю поступить на факультет международных отношений во Всероссийскую академию внешней торговли. Хочу быть дипломатом», — рассказала выпускница школы № 32 Александра Фральцова.

Ранее с последним звонком выпускников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.