Последний звонок прозвенел для восьмисот 11-классников Богородского округа

Последний звонок сегодня услышали почти восемьсот одиннадцатиклассников и более двух тысяч девятиклассников в Богородском округе. С выпуском ребят поздравили учителя, родители и глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы надеемся, что ребята получили хорошие основательные знания, которые позволят им продолжить выбранный путь и, конечно, очень надеемся, что они в будущем будут вершить историю Богородского округа», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у ребят ответственная пора — сдача ЕГЭ, получение аттестатов и только потом — выпускной.

«Мы верим в своих детей, у них обязательно все получится. Они выберут правильную дорогу в своей жизни и будут верны тем традициям, тем основам, тем принципам, которые им дала наша Богородская гимназия», — отметила директор ЦО «Богородский» Татьяна Шагова.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня для ребят в Центральном парке Ногинска выступила победительница вокального шоу «Голос.Дети» Олеся Казаченко.

Ранее с последним звонком выпускников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.