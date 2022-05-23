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    23 мая 2022, 18:55

    Последний звонок прозвенел для восьмисот 11-классников Богородского округа

    Анастасия Максимовских

    Последний звонок сегодня услышали почти восемьсот одиннадцатиклассников и более двух тысяч девятиклассников в Богородском округе. С выпуском ребят поздравили учителя, родители и глава муниципалитета.

    Последний звонок прозвенел для восьмисот 11-классников Богородского округа | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Мы надеемся, что ребята получили хорошие основательные знания, которые позволят им продолжить выбранный путь и, конечно, очень надеемся, что они в будущем будут вершить историю Богородского округа», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

    Последний звонок прозвенел для восьмисот 11-классников Богородского округа | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Впереди у ребят ответственная пора — сдача ЕГЭ, получение аттестатов и только потом — выпускной.

    «Мы верим в своих детей, у них обязательно все получится. Они выберут правильную дорогу в своей жизни и будут верны тем традициям, тем основам, тем принципам, которые им дала наша Богородская гимназия», — отметила директор ЦО «Богородский» Татьяна Шагова.

    Последний звонок прозвенел для восьмисот 11-классников Богородского округа | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня для ребят в Центральном парке Ногинска выступила победительница вокального шоу «Голос.Дети» Олеся Казаченко.

    Ранее с последним звонком выпускников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.