Денис Майданов устроил концерт на балконе в Одинцове в поддержку медиков. Видео

Денис Майданов исполнил несколько песен с балкона в Одинцове — так он решил поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. В сетлист вошел знаменитый хит «Вечная любовь».

Майданов устроил концерт на балконе многоэтажки в Трехгорки в четверг, 26 марта.

Послушать популярного певца пришло множество жителей Одинцова. Правда, особо удачливым далеко добираться не надо было — достаточно было выйти на собственный балкон. Жители многоэтажки с удовольствием подпевали исполнителю.

Майданов исполнил несколько песен, за что его наградили бурными аплодисментами. Но певец сказал, что они посвящаются вовсе не его творчеству, а всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом.

«Это, прежде всего, аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей — это тоже в их сторону», — сказал Майданов «360».

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