Денис Майданов устроил концерт на балконе в Одинцове в поддержку медиков. Видео
Майданов устроил концерт на балконе многоэтажки в Трехгорки в четверг, 26 марта.
Послушать популярного певца пришло множество жителей Одинцова. Правда, особо удачливым далеко добираться не надо было — достаточно было выйти на собственный балкон. Жители многоэтажки с удовольствием подпевали исполнителю.
Майданов исполнил несколько песен, за что его наградили бурными аплодисментами. Но певец сказал, что они посвящаются вовсе не его творчеству, а всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом.
«Это, прежде всего, аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей — это тоже в их сторону», — сказал Майданов «360».
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