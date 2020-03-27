    27 марта 2020, 10:24

    Третья государственная лаборатория для тестов на коронавирус открылась в Подмосковье

    Александра Ломейко

    В Подмосковье открыли третью государственную лабораторию, в которой будут делать тесты на коронавирус. Она заработала на базе Коломенской центральной районной больницы, сообщил Мособлштаб в Telegram.

    Исследования в лаборатории сделают, если будет соответствующее направление от врача.

    В Московской области уже работают две лаборатории. Региональный Минздрав запустил их в Серпухове и Красногорске.

    В Подмосковье планируют открыть еще две государственных лаборатории, которые будут делать анализы на коронавирус.

    У человека с подозрением на COVID-19 берут мазок из носоглотки. Данные заносят в виртуальную базу данных. У всех анализов, как первичных, так и вторичных, есть своя электронная карта.

    На тестирование врачи отправляют, если пациент болен пневмонией, недавно вернулся из-за границы или контактировал с зараженными коронавирусом. Всего в Подмосковье исследовали уже свыше 11 тысяч проб.

    Коронавирусную инфекцию в Московской области подтвердили у 41 человека. В пятницу, 27 марта, медики выписали восьмого пациента, который переболел COVID-19 в легкой форме.