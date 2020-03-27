Третья государственная лаборатория для тестов на коронавирус открылась в Подмосковье

Исследования в лаборатории сделают, если будет соответствующее направление от врача.

В Московской области уже работают две лаборатории. Региональный Минздрав запустил их в Серпухове и Красногорске.

В Подмосковье планируют открыть еще две государственных лаборатории, которые будут делать анализы на коронавирус.

У человека с подозрением на COVID-19 берут мазок из носоглотки. Данные заносят в виртуальную базу данных. У всех анализов, как первичных, так и вторичных, есть своя электронная карта.

На тестирование врачи отправляют, если пациент болен пневмонией, недавно вернулся из-за границы или контактировал с зараженными коронавирусом. Всего в Подмосковье исследовали уже свыше 11 тысяч проб.

Коронавирусную инфекцию в Московской области подтвердили у 41 человека. В пятницу, 27 марта, медики выписали восьмого пациента, который переболел COVID-19 в легкой форме.