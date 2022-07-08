День семьи, любви и верности отпраздновали в Истре

В Истре отметили День семьи, любви и верности. Глава городского округа поздравила супружеские пары с праздником и наградила их благодарственными письмами.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, как глава округа, поздравляю все наши истринские семьи с этим добрым, светлым праздником, желаю здоровья, благополучия, счастья, безусловно, любви и, конечно, верности», — поздравила собравшихся Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Галина и Леонид Шишковы прожили в браке 60 лет. Через месяц после знакомства они уже поняли, что жизни не представляют друг без друга и сразу же подали заявление в загс. А свои нежные чувства они пронесли сквозь всю семейную жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

«В этот светлый святой день мы с большим удовольствием поздравляем с праздником, Днем семьи, любви и верности наши супружеские пары. Мы считаем, что та любовь, которая объединяет людей, поможет преодолеть все противоречия и общими усилиями достичь тех ценностей, на которые настраиваются наши пары», — отметил депутат Московской областной думы Роман Володин.

Источник фото: телеканал «360»

Для гостей праздника подготовили большой концерт — выступали творческие коллективы городского округа. Для маленьких гостей провели мастер-классы.

День семьи, любви и верности будут праздновать в Подмосковье до 10 июля. В округах пройдут концерты, квесты, фестивали и многое другое.