День семьи, любви и верности отметили в Балашихе мастер-классами и пикником

Владельцы бизнеса из Подмосковья смогут выбрать участок или помещение для своей дела на инвестиционной карте региона. Сейчас она отображает информацию о пяти тысячах объектов.

Праздник объединил 10 многодетных семей из Балашихи, Богородского, Королёва, Люберец, Лыткарино, Мытищ, Реутова и Лосино-Петровского. Они устроили большой пикник, поучаствовали в мастер-классах и других развлечениях.

Пока дети рисовали на камнях и изучали искусство пуатилизма — рисования ватными палочками, родители обсуждали семейные проекты Подмосковья. Так, они предложили создать аналог «Активному долголетию» и создать программу, объединяющую семьи: организовывать совместные поездки, экскурсии, мастер-классы.

«Давайте взаимодействовать, мы можем всё. Можем помогать не только своим детям, но другим. И тем самым сделать мир более добрым», — поделилась гостья праздника Наталья Зайцева.

Всего в Подмосковье 99 тысяч многодетных семей. Глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева отметила, что их количество растет ежегодно в среднем на 7 тысяч.

Есть различные меры поддержки, которые предусмотрены законодательством. Это и бесплатный проезд, и скидка на коммунальные услуги. Людмила Болатаева

Отмечали праздник в центре «Непоседа». Именно здесь в Балашихе помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего в Подмосковье 6 таких центров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил многодетных родителей орденами «Родительская слава».