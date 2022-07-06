Более 10 многодетных семей Подмосковья наградили медалями ордена «Родительская слава»

Орден «Родительская слава» получили 11 семей региона. Награда досталась 10 жителям Подмосковья. Награжденные получают выплаты — 500 и 200 тысяч рублей.

Родители и опекуны Подмосковья, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей с 1 июня 2022 года. Раньше выплата составляла 100 тысяч. Выплата за медаль ордена стала новой в этом году, за нее родители получают 200 тысяч рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что систему вознаграждения изменили исходя из приоритета поддержки семей с детьми.

«Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России — безусловный приоритет», — отметил Брынцалов.

Сейчас в Московской области насчитывают более 98 тысяч многодетных семей. Брынцалов рассказал, что для них существует льготная система: налоговые льготы, выплаты, компенсации и другие меры поддержки.

«Высокий уровень поддержки, вручение государственных наград повышают престиж многодетной семьи в обществе, что особенно важно», — подчеркнул председатель.

Медаль ордена «Родительская слава» получают семьи, в которых воспитывают не менее четырех детей. Орден получают при наличии не менее семи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Игоря и Натальи Дзыгар в преддверии Дня России.