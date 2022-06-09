День наукоградов Московской области прошел в Реутове

В Реутове 9 июня отметили День наукоградов Московской области. В мероприятии приняли участие представители Мининвестиций Подмосковья, депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители научных и общественных организаций.

«На территории восьми наукоградов Подмосковья находится 121 научно-исследовательская и научно-производственная организация. Созданная научная инфраструктура позволяет ученым Московской области проводить исследования во всех сферах науки на высочайшем уровне. В этом году на развитие наукоградов Подмосковья выделено порядка 300 миллионов рублей. Также для комфортной работы специалистов в регионе создан ряд мер поддержки, в том числе гранты и премии губернатора Подмосковья, социальная ипотека, субсидии на открытие Центров молодежного инновационного творчества», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках праздника прошло торжественное вручение свидетельств на получение грантов президента РФ молодым ученым из Подмосковья, победившим в конкурсном отборе в 2022 году. Всего гранты получили восемь специалистов из Московской области, среди них представители наукоградов Черноголовка, Королев, Долгопрудный и Пущино.

Участники праздника в Реутове посетили музейный комплекс ВПК «НПО машиностроения», детский технопарк «Изобретариум», а также провели круглый стол «Наукограды как первая ступень к импортозамещению».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заложили первый камень в фундамент масштабного селекционного центра в Сергиевом Посаде.