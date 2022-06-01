«Время ученых». Губернатор Воробьев рассказал о строительстве селекционного центра в Сергиевом Посаде

Селекционный центр построят в Сергиевом Посаде к весне 2023 года. Первый камень в фундамент заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр науки Валерий Фальков.

Здесь будут заниматься производством инкубационного яйца. Сотрудники селекционного центра «Смена» уже свыше 50 лет проводят селекцию кур.

«Мы присутствуем на очень важном событии для нашей страны. В рамках стратегии импортозамещения мы должны заниматься генетикой, селекцией. И вот здесь, в этом поле, к концу года мы увидим большой комплекс — он позволит иметь собственные высокопроизводительные сорта птицы», — отметил Воробьев.

Новый селекционный центр обеспечит продовольственную безопасность. По словам губернатора, в условиях санкций и ограничений необходимо уделить усиленное внимание науке, разработкам и производству.

Всем хорошо известно, что продовольственная безопасность — это не пустой звук. Каждый из нас — от мала до велика — слышит о ситуации на рынках Андрей Воробьев.

Благодаря строительству в Сергиевом Посаде создадут еще три новые площадки центра «Смена», где будут проводить научную работу по созданию и улучшению кур и гибридного потомства — бройлеров.

Это позволит уже к 2025 году заменить импортные поставки племенной продукции до 50%.

Уникальность центра

Сотрудники центра «Смена» разводят вид кур кросса «Смена 9». Это разработка российских ученых. У этих бройлеров высокая скорость роста и отличный вкус.

«Сегодня мы, по большому счету, в чистом поле встречаемся. К концу года, в декабре, будут первые комплексы. Это позволит всю страну обеспечивать материалом, который позволит нам иметь мясо птицы», — добавил глава Подмосковья.

В Сергиевом Посаде появятся современные фермы, птичники, селекционный инкубаторий.

Время ученых, молодых ученых и опытных, чтобы реализовать самые смелые амбиции Андрей Воробьев.

По основным показателям кросс «Смена 9» не уступает самым распространенным в России импортным аналогам «Кобб-500» из США и «Росс-308» из Великобритании.

Сегодня Московская область, как и вся Россия в целом, на 99% зависит от поставок племенного яйца и суточных цыплят. Цель проекта — повысить продовольственную безопасность страны.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что за год регион обеспечит себя инкубационным яйцом.