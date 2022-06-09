Почти 500 передовых технологий разработали в Подмосковье за три года

За последние три года в Московской области было разработано как минимум 490 передовых технологий. Они касаются компьютерного проектирования и моделирования, программного обеспечения и создания промышленных роботов. В регионе развиваются наукограды, на эти цели выделяются серьезные средства.

Данные о передовых технологиях озвучили в Мособлдуме. Там приурочили статистику к Дню наукоградов РФ в Московской области, который отмечается 9 июня. В Подмосковье располагается восемь из 13 наукоградов России. В том числе Дубна, Жуковский, Королев, Реутов, Протвино, Пущино, Фрязино и Черноголовка.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в текущем году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов в регионе выделили большую сумму — 297 миллионов рублей. По его словам, Подмосковье сумело стать одним из главных научных центров в стране.

«Только за прошлый год внутренние затраты на научные исследования и разработки в регионе достигли 151,4 миллиона рублей. А за последние три года разработано 490 передовых производственных технологий. В частности, в области компьютерного проектирования и моделирования, технологий виртуальной разработки продуктов, в области программного обеспечения, а также по созданию промышленных роботов», — отметил Брынцалов.

По его словам, сейчас в Подмосковье есть все условия, чтобы активно развивалась наука и повышался интерес к новым разработкам у молодежи. Сейчас в Московской области трудятся больше 16 тысяч молодых ученых. Для них есть определенные меры поддержки, например, социальная ипотека и большое число премий и грантов.

Ранее стало известно, что в центральной части наукограда Фрязино появится новая зона отдыха. В сквере города уже оборудовали игровую площадку с качелями, батутами, горками и каруселями. Для детей постарше были созданы воркаут и скейт-площадка. Также были устроены места для игр в шашки, шахматы и настольный теннис.