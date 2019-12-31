Демонтированные со Стены Памяти фотографии ветеранов вернут в Истре. Их сняли для строительных работ

В пресс-службе администрации городского округа Истра отметили, что фотографии фронтовиков убрали временно. Понадобилось это для того, чтобы не повредить экспозицию.

«На площади Урицкого проводились строительно-монтажные работы по новогоднему оформлению и, чтобы не повредить экспозицию с фотографиями ветеранов, ее на время производства работ, сняли. Работы еще не закончились, после их окончания все вернется на место», — прокомментировали в администрации.

Также в пресс-службе уточнили, что на стадии обсуждения находится вопрос о создании стены ветеранов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для этого фотографии фронтовиков тоже могут снять, но для того, чтобы перенести их на новое место.

«В дальнейшем стенды ветеранов с забора планируется снять и перенести на согласованное с ветеранской общественностью и жителями место. Этим местом может стать сквер, в котором расположен мемориал, или же стена памяти будет размещена у Дома ветеранов. Решать жителям», — добавили в администрации.

Стену Памяти открыли в Истре в 2015 году. На торжественном открытии собрались ветераны, военные, местные жители и представители власти.