Жителям Подмосковья предложили сохранить память о ветеранах в цифре

На базе московского Музея Победы создали Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Туда можно внести сведения об участниках Великой Отечественной войны. Жителям Подмосковья предложили добавить в базу данных своих родственников. Об этом рассказала пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» является крупнейшим цифровым банком данных, фотографий и личных историй миллионов участников Великой Отечественной войны.

Каждый может внести в базу информацию о своих родственниках, чтобы сохранить память о них и об их подвиге.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила важность проекта, особенно для подрастающего поколения.

«Любой желающий и неравнодушный житель может добавить в базу информацию о своих родственниках, знакомых и близких, прошедших годы Великой Отечественной войны», — уточнила Фаевская.

Чтобы добавить в базу своего близкого человека, нужно загрузить его фотографию, указать годы жизни и рассказать о том, чем он занимался в годы войны.

Всю необходимую информацию можно прочитать на официальном сайте проекта.