Жителям Подмосковья предложили сохранить память о ветеранах в цифре
Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» является крупнейшим цифровым банком данных, фотографий и личных историй миллионов участников Великой Отечественной войны.
Каждый может внести в базу информацию о своих родственниках, чтобы сохранить память о них и об их подвиге.
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила важность проекта, особенно для подрастающего поколения.
«Любой желающий и неравнодушный житель может добавить в базу информацию о своих родственниках, знакомых и близких, прошедших годы Великой Отечественной войны», — уточнила Фаевская.
Чтобы добавить в базу своего близкого человека, нужно загрузить его фотографию, указать годы жизни и рассказать о том, чем он занимался в годы войны.
Всю необходимую информацию можно прочитать на официальном сайте проекта.