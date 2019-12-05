«И мы победили!» Память советских солдат почтили в Подмосковье
Встреча прошла в Музее техники Вадима Задорожного в Архангельском. На ней собрались ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и поисковики.
«Сегодня торжественный день — мы отмечаем начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Для Подмосковья это событие имеет особый смысл — именно на нашей земле начались первые победы. Я рад приветствовать наших легендарных ветеранов, спасибо, что вы по-прежнему радуете нас своими рассказами, воспоминаниями. Такие встречи очень важны для молодежи», — обратился к гостям встречи губернатор Андрей Воробьев.
Гости мероприятия посмотрели трейлер фильма «Подольские курсанты». Его продюсером стал Игорь Угольников, а одну из главных ролей исполнил Сергей Безруков. Картина, кстати, стала победителем губернаторской премии «Наше Подмосковье». Расскажет фильм о подвиге молодых ребят в 1941 году.
«Я очень надеюсь, что 9 Мая будет достойная премьера и героизм наших подольских курсантов увидят миллионы людей», — отметил Андрей Воробьев.
Поделился своими воспоминаниями участник Великой Отечественной войны 94-летний Дмитрий Иванович Куликов.
«Немцы держались до начала декабря, а потом пошло контрнаступление. За день войска прошли 60 километров до города Рогачево. И мы победили!» — рассказал ветеран.
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На встрече вспомнили и Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую. 9 мая в деревне Петрищево откроют музейный комплекс в честь юной разведчицы. Он будет включать в себя семь мультимедийных и интерактивных залов. Гости музея смогут побывать в доме семьи Кулик, где Зоя провела свою последнюю ночь.
Также в День воинской славы в столице прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Делегация Московской области почтила память советских воинов.
Дни воинской славы — это памятные даты, связанные с победами российских войск. За год в стране их отмечают несколько раз. Например, 2 февраля. В этот день советские воины разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.