Деловой центр для конференций и мастер-классов построят в Ступине

Современный административно-деловой центр откроют в Ступине. Его построят за три года, однако первый этап завершат уже в 2022-м. Там начнут проводить семинары, конференции и мастер-классы для развития бизнеса.

Правительство Подмосковья реализует этот проект с компанией «Аистэм», подчеркнула министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, строительство административно-делового центра AISTEM положительно скажется на развитии бизнеса.

В результате это окажет влияние на социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность Ступина и Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Деловой центр появится на проспекте Победы. Его построят в два этапа, первый из которых завершат во втором квартале 2022 года. Вторую часть учреждения возведут к концу 2023-го.

Впоследствии площади здесь будут сдавать в аренду. Это сделают по системе гибких офисов. Например, в центре начнут проводить конференции, тренинги, бесплатные уроки 3D-моделирования и программирования для детей.