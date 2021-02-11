Предложение присвоить Ступину звание РФ «Город трудовой доблести» направят президенту

Подмосковному Ступину хотят присвоить звание «Город трудовой доблести». Инициативу одобрили в Мособлдуме, теперь предложение отправят президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

На 137-м заседании Мособлдумы депутаты поддержали идею присвоить Ступину звание «Город трудовой доблести».

Инициативу выдвинул Совет ветеранов Ступино вместе с сотрудниками предприятия «Ступинская металлургическая компания» и общественными организациями. Администрация города поддержала идею. Все необходимые документы оформили и направили инициативу в Мособлдумы. После одобрения депутатами ходатайство отправят президенту страны.

«Город Ступино является достойным претендентом на почетное звание страны. Я полностью согласен с общественностью города, ветеранами в том, что рабочие предприятий, жители внесли огромный вклад в общую Победу — снабжали фронт, работали несколько смен подряд, чтобы солдаты смогли как можно скорее прогнать с нашей родной земли захватчиков», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В войну из цехов «Ступинского металлургического комбината» вышло 126 эшелонов с продукцией для фронта, комбинат 16 раз побеждал во Всесоюзном социалистическом соревновании, семь раз получал переходящее Красное знамя ГКО.