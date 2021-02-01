Топ-5 привлекательных для инвесторов округов назвали в Подмосковье

Кроме того, высокие показатели отметили еще у пяти городских округов. Это Одинцово, Красногорск, Химки, Лосино-Петровский и Реутов.

Рейтинг составили с учетом пяти критериев. Среди них объемы привлеченных инвестиций, прирост малого и среднего бизнеса, заполненность индустриальных парков, охват работы центров «Мой бизнес» и количество новых налоговых резидентов.

Награды лучшим муниципалитетам региона вручила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В этих округах создают благоприятные условия для роста инвестиций, дают импульс развитию бизнеса. В 2020 году они показывали отличные результаты. Поздравляю лидеров! Желаю вам и вашим коллегам дальнейших успехов! Екатерина Зиновьева.

Муниципалитеты отметили и в отдельных номинациях. Самые высокие показатели по заполняемости индустриальных парков у Богородского округа, а лучшим по работе с инвесторами стал Одинцовский округ.

Красногорск — лидер по работе с малым и средним бизнесом. В номинации «Прорыв года 2020» по приросту налоговых доходов выиграл Солнечногорск.

Работников подмосковных инвестиционных блоков наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.