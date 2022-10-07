Предпринимательницы из ОАЭ заинтересовались поставками детского питания из Подмосковья | 360°

Все новости

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 09:54

Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации

Происшествия

07 октября 2022, 09:49

Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей

Спецоперация

07 октября 2022, 09:48

ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области

Мир

07 октября 2022, 09:45

Зеленского предложили изолировать от общества

Мир

07 октября 2022, 09:43

Франция задумалась о поставках Украине дополнительных установок Caesar

Подмосковье

07 октября 2022, 09:38

Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме

Подмосковье

07 октября 2022, 09:36

Спортсмены из Лобни выиграли 22 медали на турнире по карате

Подмосковье

07 октября 2022, 09:18

Предпринимательницы из ОАЭ заинтересовались поставками детского питания из Подмосковья

Читать 360tv в

Подмосковье запланировало укрепить бизнес-связи с Арабскими Эмиратами. Делегация предпринимательниц из ОАЭ прибыла в регион, чтобы обменяться опытом и идеями о сотрудничестве.

Председатель Подмосковного союза женщин России Екатерина Богдасарова рассказала, что в стране планируют развивать международную ассоциацию по развитию предпринимательства — женский деловой совет.

Реклама

«Мы объединяем женщин, инициативных, активных из разных сфер деятельности. Тех женщин, которые добились признания. Это врачи, учителя, предпринимательницы, специалисты высокого уровня», — сказала она.

Реклама

Женский бизнес в Подмосковье охватывает широкий спектр сфер. Среди них — строительство, медицина и промышленность. Так, делегация из ОАЭ запланировала посетить Сколково, чтобы изучить IT-стартапы.

Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что области подготовили проекты, которые готовы реализовать в Эмиратах. Это, например, поставка халяльного детского питания.

«Формат индустриальных площадок был презентован, ну и вообще весь инвестиционный потенциал Подмосковья», — добавила она.

Встречу решили повторить, но в следующий раз делегация приедет в расширенном составе — не семь, а 50 успешных женщин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

Поддержка предпринимателей в Московской области

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама