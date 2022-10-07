Предпринимательницы из ОАЭ заинтересовались поставками детского питания из Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 09:18 Поделиться Telegram

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Viber Предпринимательницы из ОАЭ заинтересовались поставками детского питания из Подмосковья

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Подмосковье запланировало укрепить бизнес-связи с Арабскими Эмиратами. Делегация предпринимательниц из ОАЭ прибыла в регион, чтобы обменяться опытом и идеями о сотрудничестве.

Председатель Подмосковного союза женщин России Екатерина Богдасарова рассказала, что в стране планируют развивать международную ассоциацию по развитию предпринимательства — женский деловой совет.

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«Мы объединяем женщин, инициативных, активных из разных сфер деятельности. Тех женщин, которые добились признания. Это врачи, учителя, предпринимательницы, специалисты высокого уровня», — сказала она.

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Женский бизнес в Подмосковье охватывает широкий спектр сфер. Среди них — строительство, медицина и промышленность. Так, делегация из ОАЭ запланировала посетить Сколково, чтобы изучить IT-стартапы.

Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что области подготовили проекты, которые готовы реализовать в Эмиратах. Это, например, поставка халяльного детского питания.

«Формат индустриальных площадок был презентован, ну и вообще весь инвестиционный потенциал Подмосковья», — добавила она.

Встречу решили повторить, но в следующий раз делегация приедет в расширенном составе — не семь, а 50 успешных женщин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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