Декоративные кустарники и плодовые деревья стали самыми популярными в питомнике в Ивантеевке | 360°

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Декоративные кустарники и плодовые деревья стали самыми популярными в питомнике в Ивантеевке

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Итоги весенне-летнего сезона подвели в лесопитомнике Ивантеевки. За это время он продал свыше 7,5 тысячи саженцев растений. Самыми популярными оказались декоративные кустарники и плодовые деревья, рассказали в Минимущества Подмосковья.

Как сообщила глава ведомства Наталья Адигамова, питомник продавал саженцы хвойных, лиственных, декоративных и плодовых деревьев, а также лиан и кустарников.

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«Промежуточные итоги позволяют провести детальный анализ существующего спроса на посадочный материал и планировать производственную деятельность предприятия на следующий период», — уточнила она.

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За весенне-летний сезон покупатели приобрели более двух тысяч саженцев спиреи, чубушника, форзиции и других декоративных сортов, а также более 1,5 тысячи хвойных растений. Популярными оказались яблони, груши и вишни. Еще около тысячи продаж пришлось на лиственные породы — клен, березу, дуб, рябину и липу.

Генеральный директор питомника Сергей Устинов рассказал, что с началом осени покупателям предложат плодово-ягодные саженцы, среди которых фундук.

«Растения лесопитомника смогут украсить любой приусадебный и дачный участок, сад или придомовую территорию, помогут стать достойным качественным наполнением районированными живыми растениями многочисленных парков, скверов в работах по благоустройству территорий», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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