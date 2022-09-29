Уличное освещение улучшили еще в 10 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Уличное освещение улучшили еще в 10 округах Подмосковья

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья проверит состояние систем освещения во дворах и общественных местах региона. Работу над улучшением света проводят в 10 округах области, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Ранее ГУСТ поручил округам оцифровать недостатки в системах освещения и начать их устранение. Работы провели в Воскресенске, Королеве, Рузе, Котельниках, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Раменском и Черноголовке.

Реклама

«Указанные муниципалитеты справились с поставленной задачей на 90% и выше. Ну, а тех, кого нет в указанном списке, ждет проверка инспекторами ГУСТ», — отметила Светлана Аипова.

Реклама

Руководитель ГУСТ отметила, что еще 15 округов устранили более 50% нарушений. Так, в Истре исправили 81% замечаний, в Волоколамске — 75%, в Луховицах — 74%, в Жуковском — 71% и в Пушкино — 70%.

«Наибольшее количество дефектов в короткий срок устранили в городском округе Королев. Там серьезно подошли к вопросу, сами зафиксировали и сами исправили 128 дефектов», — добавила Аипова.

Во время проверок инспекторы обращают внимание на состояние опор и работу светильников, а также наличие незаконной рекламы.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

0 0 0 0 0 0