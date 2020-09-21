Давать тепло в дома Подмосковья начнут на этой неделе

Сегодня, 21 сентября, он провел видеоконференцию с зампредами областного правительства и главами округов. Воробьев отметил, что с прошлой недели стали отапливать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Губернатор поставил задачу начать включения в многоквартирных домах.

Я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Несмотря на то, что мы видим прогноз, обещающий два или три дня до +20 градусов днем, ночи очень холодные Андрей Воробьев.

Согласно правилам, отопление включают, если пять дней подряд среднесуточная температура не превышает восьми градусов. Эта неделя в Подмосковье, по прогнозу синоптиков, будет теплой — воздух прогреется до +21. Однако ночью температура опускается до +6.

Именно из-за этого Андрей Воробьев дал команду вернуть тепло в многоквартирные дома Подмосковья. По его словам, это особенно важно и из-за сезона заболеваний.

В связи с ОРВИ, различными заболеваниями, в том числе пандемией, нам нужно максимально быстро отреагировать и постараться включить отопление, избежав недоразумений, чтобы не заморозить людей Андрей Воробьев.

Он поручил главам округов отчитаться по динамике включений тепла в домах. Губернатор отметил, что каждый из них «должен им иметь четкую и понятную траекторию реализации задачи».

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и подписаться на уведомления.

Кроме того, жители найдут на своих подъездах объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта по отоплению.