Власти Подмосковья рассказали о подаче тепла в детские сады и больницы

Тепло подадут досрочно в школы, детские сады и больницы Подмосковья. Регион уже полностью подготовился к подаче тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр энергетики области Александр Самарин.

К началу осенне-зимнего периода подготовлено и проверено около 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирных домов и 39 тысяч электросетевых подстанций.

«При снижении температуры в первую очередь подадут тепло в организации социальной сферы (детские сады, школы, больницы), потом в жилые дома», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Начало отопительного периода определяется постановлениями глав муниципалитетов. Развитие ситуации зависит от погодных условий, понижения среднесуточной температуры. Это время может наступить уже в 20-х числах сентября и продлиться до начала октября.

Полномасштабный отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов. По прогнозу синоптиков, в Московской области такая погода установится в последней декаде сентября. Информацию о включении отопления передадут главы городских округов.

Жителям Подмосковья предлагают узнать о сроках включения отопления с помощью интерактивной карты. Ее разработали по поручению губернатора Андрея Воробьева. На ней отображены графики отключения горячей воды, найти свою квартиру можно по муниципалитету, улице и номеру дома. В планах до конца года — отображать на карте отключения по всем видам ресурсов. По этой причине сервису дали новое название — «Карта ресурсообеспечения МКД».