Жители Подмосковья смогут узнать даты включения отопления в домах онлайн

В Подмосковье запускают интерактивную карту, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Она заработает уже до конца недели. Жители смогут увидеть срок по каждому адресу и подписаться на уведомления.

На онлайн-карту нанесут даты запуска отопления, утвержденные главами округов Подмосковья. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Интерактивная карта работала и летом. Тогда на ней показывали графики по отключениям горячей воды. Но функции расширили. До конца года там планируют начать отображать отключения по всем видам ресурсов.

Среди новых функций и отображение сроков запуска отопления. Чтобы увидеть их, достаточно сделать несколько шагов: выбрать свой дом, а при желании подписаться на уведомления в Telegram или по электронной почте.

Кроме того, жители найдут на своих подъездах объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта по отоплению.

Сервис уже стал популярным среди жителей, отметил Александр Самарин. По его словам, с 26 мая — дня запуска сервиса — картой воспользовались более полумиллиона жителей.

На интерактивную карту подписались более 3,4 тысячи человек. На карте можно оставить свое сообщение о предоставлении некачественной услуги Александр Самарин.

Интерактивную карту отключений разработали в Министерстве энергетики Подмосковья. Это сделали по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Подмосковные дома планируют обеспечить отоплением с конца сентября. Регион готов к открытию сезона: 15 сентября начались пробные топки.