Подмосковье 25 мая 2023, 14:12 Дачными маршрутами Подмосковья воспользовались около 130 тысяч раз с начала сезона Минтранс Подмосковья

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Жители и гости Подмосковья совершили почти 130 тысяч поездок на маршрутах до садовых товариществ с начала дачного сезона. Из них свыше 127 тысяч — на автобусах «Мострансавто».

Как рассказали в Минтрансе, в области работает более 40 дачных маршрутов.

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«С начала их работы в этом году число поездок составило около 130 тысяч, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Большинство поездок пассажиры оплатили при помощи социальных карт, это более 89,9 тысячи операцией. Также свыше 95 тысячи платежей прошло по банковским картам.

Дачные маршруты работают в Подмосковье с пятницы по воскресенье. Они перестанут курсировать в октябре–ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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