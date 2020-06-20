«Чтобы самые смелые мечты сбылись». Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы

«Тех, кто окончил школу, 11-й класс, с окончанием школы. Год у вас выдался запоминающимся, да и у всех нас. Потому что многие находились дома, вынуждены были избежать огромного количества мероприятий, но сейчас, слава богу, все нормализуется. Я сегодня хотел пожелать вам всем успешной сдачи экзаменов, ЕГЭ, все, что вы запланировали, поступление в университеты», — отметил губернатор.

Воробьев поблагодарил учителей, который профессионально, с вниманием и чуткостью провели этот учебный год, а сейчас переживают за результаты своих учеников на экзаменах.

Губернатор поздравил родителей, которые отправляют детей во взрослую жизнь. По его словам, он и сам сейчас один из них, ведь его дочь в этом году будет поступать в университет.

Очень хочу, чтобы все, ребята, у вас получилось, чтобы самые смелые мечты у вас сбылись, чтобы все задуманное было реализовано. Понятно, что без труда не вытащишь рыбку из пруда Андрей Воробьев.

Свое поздравление губернатор завершил пожеланием успехов и всего самого доброго.

В Московской области в этом году выпускается 35 тысяч учеников. Из-за пандемии коронавируса выпускные экзамены отменили, ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы.