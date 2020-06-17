Почти 300 тысяч учителей выйдут из отпуска ради ЕГЭ
«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет <…> прерывают свой отпуск», — рассказал он. Об этом написала газета «Известия».
По его словам, Рособрнадзор поддержал предложение «Единой России» дополнительно оплатить работу учителям на ЕГЭ. Координатор проекта«Новая школа» Алена Аршинова напомнила, что в Мурманской области преподавателям пообещали по десять тысяч рублей.
Мурзаев считает, что это хороший пример для глав других регионов. Он подчеркнул, что эти деньги нужно найти и выплатить.
Ранее профсоюз «Учитель» выдвинул условия для работы преподавателей на ЕГЭ. Одно из них — обязательный перерыв. Он необходим учителям, которые входят в группу риска по COVID-19.
Сроки сдачи Единого государственного экзамена в этом году сдвинулись из-за эпидемии коронавируса. Обычно их начинают проводить в первой половине июня. В этом году первый ЕГЭ назначен на 1 июля.