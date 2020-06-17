Почти 300 тысяч учителей выйдут из отпуска ради ЕГЭ

Около 300 тысяч школьных преподавателей в России вернуться из отпуска на работу для проведения ЕГЭ. Такое заявление сделал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет <…> прерывают свой отпуск», — рассказал он. Об этом написала газета «Известия».

По его словам, Рособрнадзор поддержал предложение «Единой России» дополнительно оплатить работу учителям на ЕГЭ. Координатор проекта«Новая школа» Алена Аршинова напомнила, что в Мурманской области преподавателям пообещали по десять тысяч рублей.

Мурзаев считает, что это хороший пример для глав других регионов. Он подчеркнул, что эти деньги нужно найти и выплатить.

Ранее профсоюз «Учитель» выдвинул условия для работы преподавателей на ЕГЭ. Одно из них — обязательный перерыв. Он необходим учителям, которые входят в группу риска по COVID-19.

Сроки сдачи Единого государственного экзамена в этом году сдвинулись из-за эпидемии коронавируса. Обычно их начинают проводить в первой половине июня. В этом году первый ЕГЭ назначен на 1 июля.