Школьников предупредили о сайтах мошенников с «ответами» к ЕГЭ

Чем ближе подходят дни сдачи экзаменов, тем больше в Сети появляется сайтов с «ответами». Специалисты Роскачества предупреждают, что подобные предложения стоит обходить стороной. Проверки показали, что только мошенники предлагают купить материалы ЕГЭ.

«Вариант с социальными сетями является самым популярным мошенничеством. До сих пор практикуется и создание отдельных сайтов с платным доступом к „ответам“ для наивных выпускников, которые выманивают деньги у школьников», — сообщили в Роскачестве.

Для большей убедительности продавцы якобы настоящих ответов прикладывают фотографии материалов и липовые отзывы других школьников. Но после получения денег мошенники блокируют покупателя, а затем удаляют свой аккаунт.

«Как заявляет Рособрнадзор, сотрудники ведомства каждый год мониторят сайты, предлагающие задания по подготовке к ЕГЭ, и еще ни разу не обнаружили подлинные утечки <…> Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете», — подчеркнули в Роскачестве.

Специалисты рекомендуют не искать ответы на экзамены в Сети, а готовиться к ним самостоятельно. Освоить материал можно с помощью репетиторов или сервисов для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-ресурсы предлагают различные варианты задач и упражнений по всем предметам.

В этом году сроки сдачи выпускных экзаменов перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, но сдавать экзамены будут только те выпускники, которые собрались после школы поступать в вузы.