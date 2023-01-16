Эксклюзив 16 января 2023, 18:26 Уникальный центр протезирования и масштабный экомониторинг. Что изменилось в Подмосковье в 2022 году? РИА «Новости»

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Большие перемены произошли в Московской области в прошлом году. Появился Центр экзопротезирования, создали масштабную систему экологического мониторинга, а вскоре запустят дополнительные программы обучения педагогов и вожатых. Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали заместитель министра экологии Вадим Воронцов, директор областного центра развития дополнительного образования Юрий Макеев и заведующий отделением травматологии в Видном Ибрагим Абакаров.

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Экология

Экологический мониторинг, внедренный в Подмосковье, высоко оценили на федеральном уровне. Сегодня в регионе свыше 260 охраняемых природных территорий, и их число постоянно растет, а специальные датчики позволяют следить за чистотой воздуха.

Вместе с тем в Московской области работают стационарные и передвижные лаборатории, которые контролируют состояние окружающей среды. Они точечно выявляют, откуда идет загрязнение.

Заместитель министра экологии Подмосковья Вадим Воронцов отметил, что после такой работы в прошлом году 200 областных предприятий модернизировали свои производства для улучшения экологии.

У нас есть мобильные лаборатории и широкая сеть стационарных. Это датчики, которые следят за воздухом. Вадим Воронцов

Он уточнил, что стационарные посты отслеживают около восьми загрязняющих веществ и дают объективную информацию. Пост производит замер каждые 20 минут, а после информацию анализируют.

«Алгоритм такой: за день анализируют посты, нарушения концентрации, и в эту точку выезжает лаборатория, проводит контрольно-надзорные мероприятия», — сообщил Вадим Воронцов.

Дальше, по его словам, происходят мероприятия административного воздействия, и предприятие приводит свою работу в норму.

Уникальный центр протезирования

В прошлом году в Подмосковье появился уникальный Центр экзопротезирования. Его открыли при больнице в Видном.

Там помогают не только обычным пациентам, но и бойцам СВО. В основном, все с ампутированными конечностями. Реабилитация длится несколько месяцев, сообщил заведующий отделением травматологии Видновской районной клинической больницы Ибрагим Абакаров.

Для пациента подгоняют протез, его учат заново двигаться. Применяют современные методы быстрого заживления ран и формирования кости, есть экзоскелеты для реабилитации.

Кроме того, пациентам доступны тренажеры с биологической обратной связью, роботизированная терапия. Главная задача — поставить человека на протез.

Предлагают большой выбор протезов: механические, бионические — каждый себе выбирает сам. Каждую модель изготавливают индивидуально, а участникам СВО оказывают и психологическую помощь.

Развитие школьных и молодежных движений

В конце прошлого года состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи, где обсуждали «Движение первых», которое объединяет все молодежные организации страны.

Отделения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Об этом рассказал директор подмосковного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.

Я глубоко убежден, что у нас качественные, компетентные педагоги — все образованные и опытные. Юрий Макеев

По его словам, главное в «Движении первых» — инициативы самих детей и молодежи. Будут созданы дополнительные программы обучения для педагогов и вожатых.

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